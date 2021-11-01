التضامن : صرف تعويضات بإجمالي 4,3 ملايين جنيه لـ 123 من مضاري حريق معرضي «بورسعيد وطيبة»

الإثنين، 01-11-2021
08:47 ص
متابعات- أمينة عبد العال
صرحت وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج بأنه نظرا لكبر
حجم الخسائر الناجمة عن حادث حريق
باكيات معرضي بورسعيد وطيبة
و الذي وقع بمحافظة سوهاج
في منتصف شهر يوليو الماضي، تم تيسير الأمور وقواعد الصرف العاجلة لحالات الكوارث والنكبات
العامة والفردية.
وأفادت القباج أنه تم زيادة مبلغ التعويض لتصل إلى 35 ألف
جنيه لكل مضار بدلًا من 10 آلاف جنيه من التضامن
الاجتماعي، بالإضافة إلي 15 ألف جنيه
من بنك ناصر الاجتماعي لكل مضار بما يتناسب مع الضرر الحادث، حسب البيان الذي
تلقت" المصريون" نسخة منه.
وذكرت القباج أنه فور وقوع الحادث في 11/7/2021 قامت لجنة
إغاثة مشكلة من مديرية التضامن
الاجتماعي بمحافظة سوهاج
بحصر التلفيات والخسائر الناجمة
عن الحادث وتم اتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد المضارين ومدى استحقاقهم للتعويضات،
موضحة أن عدد المضارين الذين تم صرف مساعدات استثنائية لهم قد بلغ 123 مضارًا بإجمالي
مبلغ 4,3 ملايين جنيه مصري.
يذكر أنه قد اندلع حريق
في معرضي
ن تجاريين فجر يوم
11/7/2021 ببندر طهطا بمحافظة سوهاج
والتهمت النيران جميع محتويات المعرضي
ن من بضائع
تجارية متنوعة كالملابس ومستحضرات التجميل والخردوات والمفروشات وأجهزة كهربائية وأدوات
المطابخ والمنازل، ووفقاً للجان المشكلة من وزارة التضامن
الاجتماعي والغرف التجارية
فقد قدرت الخسائر المادية بنحو 4 ملايين جنيه.