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التضامن : صرف تعويضات بإجمالي 4,3 ملايين جنيه لـ 123 من مضاري حريق معرضي «بورسعيد وطيبة»

حريق معرضي «بورسعيد وطيبة» بسوهاج
حريق معرضي «بورسعيد وطيبة» بسوهاج
Native
الإثنين، 01-11-2021 08:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج بأنه نظرا لكبر حجم الخسائر الناجمة عن حادث حريق باكيات معرضي بورسعيد وطيبة و الذي وقع بمحافظة سوهاج في منتصف شهر يوليو الماضي، تم تيسير الأمور وقواعد الصرف العاجلة لحالات الكوارث والنكبات العامة والفردية.
وأفادت القباج أنه تم زيادة مبلغ التعويض لتصل إلى 35 ألف جنيه لكل مضار بدلًا من 10 آلاف جنيه من التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلي 15 ألف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل مضار بما يتناسب مع الضرر الحادث، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وذكرت القباج أنه فور وقوع الحادث في 11/7/2021 قامت لجنة إغاثة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث وتم اتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد المضارين ومدى استحقاقهم للتعويضات، موضحة أن عدد المضارين الذين تم صرف مساعدات استثنائية لهم قد بلغ 123 مضارًا بإجمالي مبلغ 4,3 ملايين جنيه مصري.
يذكر أنه قد اندلع حريق في معرضين تجاريين فجر يوم 11/7/2021 ببندر طهطا بمحافظة سوهاج والتهمت النيران جميع محتويات المعرضين من بضائع تجارية متنوعة كالملابس ومستحضرات التجميل والخردوات والمفروشات وأجهزة كهربائية وأدوات المطابخ والمنازل، ووفقاً للجان المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي والغرف التجارية فقد قدرت الخسائر المادية بنحو 4 ملايين جنيه.
 

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