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التضامن تطلق مسرح الشارع "2 كفاية" بقرى حياة كريمة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 06-11-2021 08:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج ، بدأ أمس الجمعة مشروع "2 كفاية" المرحلة الثانية من مسرح الشارع من خلال العرض المسرحي "2 كفاية" وذلك بواقع عمل عرضين مسرحيين بالساحات والشوارع الرئيسية بكل محافظة بإجمالي 20 عرض مسرحي في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى ويليها البدء في المحافظات العشر الأخرى في مطلع عام 2022، ومحافظات المرحلة الأولى هي الأعلى في نسب الخصوبة وتضم: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة المُشكلة الســــــــكانية والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، وفى سياق قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في في المساهمة في الحد من الزيادة السكانية من خلال مشروع "2 كفاية" الذي تم إطلاقه منذ عام 2018، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
ويتم عمل هذا العرض المسرحي بقرى حياة كريمة كإحدى التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها الحكومة من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في قرى حياة كريمة، وتضمين هذه التدخلات مكوناً سكانياً لتغيير الممارسات الخاطئة ولتعزيز القيم الإنجابية والسلوكية الجيدة.
والعرض المسرحي يطرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب، وذلك من خلال طرح مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكّر في الرسائل دون افتعال وتجنب أساليب الوعظ والتخويف.
سيركز العرض على العديد من المفاهيم الاجتماعية المغلوطة التي تدفع العديد من العائلات نحو زيادة الإنجاب بطريقة كوميدية خفيفة وجذابة ومقبولة تصل بسهولة إلى المشاهد، بهدف رفع الوعي وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة مع التأكيد على حقوق الأطفال في الرعاية الكافية والخدمات الأسرية والاجتماعية المتكاملة.
بدأت عروض مسرح شارع "2 كفاية" فى محافظة أسوان بقريتين من قرى حياة كريمة وهما السباعية والشراونة وتنتهى العروض فى 27 نوفمبر بقريتي الأبعدية الجديدة والكنايس وهما من قرى حياة كريمة بمحافظة البحيرة.
 

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