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التضامن الاجتماعي تعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 06-11-2021 08:35 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات.
وشروط الوظائف التي أعلنت عنها وزارة التضامن في البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه، هي:
- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.
- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.
- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.
- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على السرية.
- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).
- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).
آلية التقدم والمستندات المطلوبة:
- التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.
أو
- إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.
و مميزات التعاقد التي أعلنت الوزارة:
- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.
- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠ - ١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.
- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.
و أشارت الوزارة إلي أنه يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.
 

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