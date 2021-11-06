التضامن الاجتماعي تعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات

السبت، 06-11-2021
08:35 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة التضامن
الاجتماعي عن توظيف متطوعات بمكافأة
شهرية من الرائدات
المجتمعيات.
وشروط الوظائف
التي أعلنت عنها وزارة التضامن
في البيان الذي تلقت "
المصريون" نسخة منه، هي:
- عمر المتقدمة بين 21 - 35 سنة.
- حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط حد أدنى.
- الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.
- تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الإقناع وبالحفاظ على
السرية.
- تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة
المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية).
- لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي - تابلت).
آلية التقدم والمستندات المطلوبة:
- التقديم مـن خـلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moss.gov.eg.
أو
- إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢ وإرفـاق
صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهـل وشهادة لائقـة طبية لممارسة العمـل.
و مميزات التعاقد التي أعلنت الوزارة:
- التعاقد سنوياً ويُجدّد بناء على حسن الأداء.
- يتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠ - ١٣٠٠ جنيها طبقا
لحجم العمل.
- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية
وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.
و أشارت الوزارة إلي أنه يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات
أسر تكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.