الجمعة 07 مايو 2021
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل من خادم الحرمين بمنح هؤلاء وسام الملك عبد العزيز

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

تصريح مفاجئ من وزارة الحج والعمرة عن حج هذا العام

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

بث مباشر.. الزمالك وسموحة في الدوري

«حمدوك» يُعلق على تهديد «السيسي» بالحرب بسبب سد النهضة

ADS
 

البحوث الفلكية يتوقع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض بعد 4 أيام

T16060115605f6a27029b4c0823fddef33c8592a083image.jpg&w=360&h=202&q=95&img
h
Native
الأربعاء، 05-05-2021 01:33 م

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن خبر خروج الصاروخ الصيني  Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.
 وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية  في الواقع إن الصاروخ الصيني تم فقدان السيطرة عليه وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، انه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة ، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.
 

إقرأ ايضا

إي وايان ميرتا

وفاة معلم روحي رش المبيدات الحشرية في فمه

صورة

شاهد.. نص تقرير كتبه جهاز أمني حساس عن مفكر مصري مثير للجدل

إيكر كاسياس

إصابة أسطورة ريال مدريد "إيكر كاسياس" بأزمة قلبية

أخبار متعلقة

8d3c37e4-f539-4615-8cc8-6ad587f21cc8

خبراء: التكنولوجيا عاجزة عن إنقاذ الأرض من ضربة كويكب ضخمة

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولًا كبيرًا لسبب غريب

20200429120949949

لماذا جعل الله الحياة على كوكب الأرض دون باقي الكواكب؟