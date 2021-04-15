لماذا جعل الله الحياة على كوكب الأرض دون باقي الكواكب؟

الخميس، 15-04-2021
07:42 م
أوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء
المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى
، سبب اختيار الله عزَّ وجل للأرض
فقط دون غيرها لتكون عليها الحياة
، وخلق كواكب أخرى.
وقال “العيسى” في مقابلته مع برنامج “بالتي هي أحسن” على
قناة “MBC”: “ذكر الله تعالى للملائكة أنه قد قضى بأن يجعل في الأرض
خليفة أي
خلقًا يقومون بعمارة الأرض
، يعمرونها بطاعة الله، كما يعمرونها بكل ما تستقيم بها أحوالهم
في دنياهم، وقضى الله بأن تكون على كوكب الأرض
حياة وذلك بخلاف كل الكواكب الأخرى”.
وأضاف: “لماذا الأرض
كانت ذات حياة دون غيرها؟.. فهذا ما
اختاره الله عزَّ وجل، ولو اختار الله غير الأرض
لجاء السؤال نفسه؛ في النهاية لا بد
من كوكب
يتم اختياره وصار للأرض لتكون فيه الحياة
والتكليف”.
وبشأن حكمة خلق الكواكب، أجاب “العيسى”، بأن “الحكمة لا تتوقف
على علمنا بها، الله تعالى عليمٌ حكيمٌ سواءً في خلقه أو تدبيره أو أمره أو نهيه، علمنا
بالحكمة أو لم نعلم بها، وهذا من مقتضيات الإيمان بالله عزَّ وجل”.
وتابع: بقوله: “ثانيًا يقول الله تعالى وزينا السماء الدنيا
بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، يذكر الله تعالى أنه زين سماء أرضنا بتلك النجوم
والكواكب وفي آية أخرى يذكر الله أنها خلقت لتُعين الناس على الدلالة والاهتداء فيعرفون
بواسطتها الاتجاهات والأماكن والمواسم السنوية، يقول الله تعالى وعلامات وبالنجم هم
يهتدون”.