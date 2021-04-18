يقتل زوجته ويعلق جثتها أمام طفلتيها والسبب صادم

الأحد، 18-04-2021
10:02 ص
المصريون
أقدم زوج
على قتل زوج
ةه وتعليق جثتها أمام طفلتيها لرفضها
إعطاءه الأموال لشراء مخدرات في محافظة الجيزة
.
كانت البداية ببلاغ لقسم شرطة ”بولاق الدكرور“ من أفراد أسرة
فتاة تدعى ”إنجي.ق“ 20 عامًا، يفيد بعثورهم على جثة ابنتهم مقتولة داخل شقتها، وتلقيهم
اتصالًا هاتفيًا من زوج
ها يخبرهم بقيامه بقتل
ها.
وانتقلت أجهزة الأمن إلى المكان لتعثر على جثة المجني عليها
”إنجي. ق“ معلقة في ”ماسورة غاز“ واختفاء زوج
ها، لكن سرعان ما تمكنت الشرطة من القبض
عليه، حيث اعترف بارتكابه الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى ”أدهم. م“ 27 سنة، مدمن مخدرات،
وأقدم على شنق زوج
ةه لرفضها إعطاءه أموالاً لشراء مادة الإستروكس المخدر، ثم قام بتعليقها
بحبل في ماسورة غاز بالشقة.
وذكرت إحدى قريبات الضحية في التحقيقات إن الزوج
بعد ارتكابة
الجريمة اتصل بأسرة القتيلة وأخبرهم بالمجيء لرؤية ابنتهم المقتولة.
وأوضحت أن المتهم طلب من القتيلة إعطاءه 1000جنيه، كانت حصلت
عليها من والدها للإنفاق على ابنتيها، لشراء المخدرات، ولكن المجني عليها رفضت، فقام
بخنقها أمام طفلتيهما.