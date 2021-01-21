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محاولات لإسعافه.. نقل فنان شهير للعناية المركزة بعد تمكن كورونا منه

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أرشيفية
 
الخميس، 21-01-2021 10:15 ص المصريون

شهدت الفنان الموسيقار الشهير حسن دنيا، تدهورًا صحيًا خلال الساعات الماضية بعد تمكن فيروس كورونا منه ونقله إلى العناية المركزة لمعاناته من صعوبة في التنفس.
وكان "دنيا" محتجزًا داخل مستشفى زايد العام، قبل تدهور حالته، ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى الهرم للعزل، بعد امتلاء كافة غرف العناية المركزة بالمرضى.
ويمتلك حسن دنيا في رصيده الفني ما يزيد عن 400 لحن غنائي، للعديد من نجوم الفن، على رأسهم عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وحكيم والراحل حسن الأسمر، كما أنه وضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من المسلسلات والأفلام.
وكان حسن دنيا أصيب بفيروس كورونا قبل نحو أسبوع وكان يخضع للعزل المنزلي، لكن ساءت حالته الصحية ما استدعى نقله إلى المستشفى، وسط محاولات من الأطباء لإسعافه، لا سيما أنه عانى طوال الفترة الماضية من أزمات صحية متكررة.


 

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