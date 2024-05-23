الإفتاء: يجوز الإجهاض في هذه الحالة.. وطبيب يرد (فيديو)





قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض يصبح حراما لو قامت المرأة باختيارها بعمل عملية لتنزيل الجنين، لافتا إلى أنه إذا أجهضت المرأة بعذر خارج عن إرادتها فلا ذنب عليها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الإجهاض لا يكون فيه أى وزر إذا لم يكن تم نفخ الروح في الجنين".

ومن جانبه أكد الدكتور خالد السطوحي، أستاذ النساء والتوليد بطب القصر العيني، أنه ليس فى مقعد الفتوى، لكن بصفته طبيب، يرى أن الجنين من أول يوم هو كائن حى، لكن ليس فيه روح.

