"خطيبي عايز يمارس معي الجنس في الهاتف".. أمين الفتوى يرد على فتاة(فيديو)





تلقي الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من متصلة تقول" خطيبي مسافر ويريد المعاشرة الجنسية عبر الهاتف، هل يجوز كتب الكتاب بدون مأذون والعلاقة الزوجية عبر الهاتف؟

في رده، قال أمين الفتوى أن العلاقة بين الزوجين هي أشرف وأنقى من هذا، بينه وبين زوجته هو حر، لكن خطيبته ازاي يقيم معها العلاقة الزوجية، بينه وبين زوجته هو حر، لكن خطيبته كيف هذا دي من المحاذير.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس": الزواج لابد أن يكون بعقد موثق، حتى لا تضيع الحقوق، ولا يكون لها أي حق مشروع في الكثير من الحقوق.



