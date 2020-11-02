الأهلي يفاجئ محمد فضل بهذا الإجراء القوي

الإثنين، 02-11-2020
04:53 م
الطيب حسين
لا زالت أزمة محمود كهربا
لاعب الاهلي، مع محمد فضل
عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تتجدد فصولها الآخذة في التصاعد.
جاء هذا عقب تطلع مسئولي الأهلي التقدم بشكوى رسمية ضد "فضل" في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة.
وبحسب "الشروق" فإن الأهلي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.