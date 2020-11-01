الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:42 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

الإعلامي عمرو أديب
عمرو أديب
 
الأحد، 01-11-2020 12:41 ص
هنأ الإعلامي عمرو أديب النادي الأهلي، بعد حصوله على الدوري الـ42، قائلا: "كل سنة بقول نفس الكلام.. وبحس بكرشة نفس، غيرت القنوات والأهلي ياخد الدوري، عملت دايت وخسيت والأهلي ياخد الدوري، عزلت من المنيل والأهلي ياخد الدوري".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ساخرا: "بس أنا بقولكم دي آخر سنة الأهلي هياخد الدوري.. كل سنة بقول الكلمتين دول"، مشيدًا بحضور اللاعب مؤمن زكريا حفل استلام درع الدوري.
وتابع: "أنا نفسي اتصور مع الدرع حتى لو في النادي الأهلي، هو الدرع مش ناوي يخرج ويروح الناحية التانية بقا".


 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

5578906-1307925796

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

أخبار متعلقة

بشير التابعي

نجم الزمالك: جمهور الأهلي أكبر من الزمالك واللي يقول العكس هحط صباعي في عينه

أديب

تعليق ناري لـ "أديب" على فوز الزمالك على الرجاء المغربي

فريق الأهلي

بعد الفوز على الوداد .. رسالة نارية من وائل جمعة للاعبين الذين تركوا الأهلي من أجل الأموال

عمرو أديب

​تعليق مثير من "أديب" بشأن فوز الأهلي على الوداد المغربي.. هذا ما قاله

عودة المدارس

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للأهالي بشأن عودة المدارس

الإبراشي

هذا ما قاله وائل الإبراِشي عن فوز الأهلي على الوداد المغربي