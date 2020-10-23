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الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية تاريخية

الأهلي
الأهلي
 
الجمعة، 23-10-2020 11:29 م المصريون ـ متابعات
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي 3 - 1 اليوم الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.
وتقدم الأهلي بهدف سجله مروان محسن في الدقيقة السابعة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26 ثم أضاف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 59، ثم سجل زهير المترجي لاعب الوداد هدف حفظ ماء الوجه لفريقه في الدقيقة 82.
ورفع الأهلي رصيد أهدافه في البطولة إلى 34 هدفا، ليحقق الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بالبطولة، حيث تخطى رقم إنييمبا النيجيري الذي سجل 31 هدفا في البطولة عام 2003. وبإمكان الأهلي أن يعزز الرقم القياسي في حال تسجيله أهدافا في المباراة النهائية.
وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين نظيفين ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع المباراةين 5 - 1.
وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام في السادس من نوفمبر المقبل، الفائز من الزمالك المصري والرجاء المغربي، علما بأن الزمالك فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدف نظيف.
 

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