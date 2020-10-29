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نجم الأهلي: سبحان المعز المذل .. ربنا ما يكتبها على حد

أحمد فوزي
نجم الأهلي: سبحان المعز المذل .. ربنا ما يكتبها على حد
 
الخميس، 29-10-2020 08:25 ص أحمد عادل شعبان
علق أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - على بعض الأحداث الرياضية المتداولة خلال الأيام الماضية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: سبحان المعز المذل ...ربنا ما يكتبها علي حد ..كسرة النفس وحشة وبتقرب دمعة الواحد .

وأضاف: اللهم أعزنا بعزك يا عزيز.
 

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