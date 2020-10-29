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نجم الأهلي: سبحان المعز المذل .. ربنا ما يكتبها على حد
نجم الأهلي: سبحان المعز المذل .. ربنا ما يكتبها على حد
الخميس، 29-10-2020
08:25 ص
أحمد عادل شعبان
علق أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - على بعض الأحداث الرياضية المتداولة خلال الأيام الماضية.
وقال في تغريدة عبر تويتر: سبحان المعز المذل ...ربنا ما يكتبها علي حد ..كسرة النفس وحشة وبتقرب دمعة الواحد .
وأضاف: اللهم أعزنا بعزك يا عزيز.
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الاهلى
احمد فوزى
حارس الاهلى
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