الإثنين 02 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

مفاجأة.. موسيماني يستقدم مواطنه العالمي لدعم هجوم الأهلي

يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

وفيات كورونا تتخطى الـ 1.2 مليون شخص في العالم

أول صور من حفل زفاف الفنانة درة على هاني سعد

شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

قرار عاجل بحق سائق الميكروباص في حادث البدرشين

الإيداع بدار رعاية.. قرارات قوية بحق طفل المرور

ADS
 

نجم الزمالك يهاجم أحد متابعيه بسبب كهربا: لو تبطل تحزق هتفهم اللي حصل

كهربا
نجم الزمالك يهاجم أحد متابعيه بسبب كهربا: لو تبطل تحزق هتفهم اللي حصل
 
الإثنين، 02-11-2020 07:34 ص أحمد عادل شعبان
شن أحمد عيد عبد الملك - لاعب الزمالك الأسبق - هجوما شرسا على مشجع أهلاوي بسبب دفاعه عن كهربا بعد تأكيد الأخير أنه لم يحصل على بطولة الدوري مع الزمالك مثلما يزعم بعض الزملكاوية.

وقال مشجع أهلاوي : اللى بتتريق عليه ده كان سبب في دوري ٢٠١٤ اللى انت بتتفشخر بيه وكان اساسي عليك وكان جمهورك ناقص يصلي ليه ركعتين ورغم انه تف عليكم محدش قال يمشي.

و رد أحمد عيد عبد الملك قائلا: دوري مين الي كان اساسي عليا انت بس لو تبطل تحزق هتعرف اني ملعبتش معاه اصلاً انا عارف ان الموضوع صعب و بعدين الدوري ده لعبت٣٤ من ٣٨ ماتش و انا ٣٥ سنة هو بس اتصور بالدوري الي انا جبته جدعنة .
 

إقرأ ايضا

202001120938333833

«شكري» يرد على تصريحات «ترامب» بإمكانية تفجير سد النهضة

79f5b075-2c1b-4b91-b002-b1350c5b00ca

المجلس العربي يُطلق النسخة الثانية من يوم المرأة العربية (صور)

download

العاهل السعودي يعزي رئيس هذه الدولة

أخبار متعلقة

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

فريق الزمالك

ابنة حارس الزمالك تخطف الأضواء بعد ظهورها بالشعر "البمبي"

مرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج زملكاوي.. ومرتضى منصور يعلق

الزمالك و الرجاء

نجم الزمالك يثير الجدل بحديثه عن تفويت مباراة الإسماعيلي

مرتضي-منصور

مرتضى منصور يكشف عن لاعب عمره 60 سنة ومازال يلعب في الزمالك

بشير التابعي

نجم الزمالك: جمهور الأهلي أكبر من الزمالك واللي يقول العكس هحط صباعي في عينه