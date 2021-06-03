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الأهلي يجدد عقد نجمه مقابل 23 مليون جنيه في الموسم
الأهلي يجدد عقد نجمه مقابل 23 مليون جنيه في الموسم
Native
الخميس، 03-06-2021
08:25 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج "البريمو" - عن اتفاق الأهلي مع نجمه علي معلول بشأن التجديد.
وقال في برنامجه إن مسئولي الأهلي سوف يجلسون مع علي معلول بعد مبارتي الترجي لتوقيع العقود.
وأكد أن معلول وافق على التجديد مقابل مليون ونصف المليون دولار للموسم أي ما يقرب 23 مليون جنيه.
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مصر
المصريون
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على معلول
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