الخميس 03 يونيو 2021
توقيت مصر 11:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سميحة توفيق.. قصة اغتصابها في حفل زفافها أمام زوجها بسبب الفستان

منة فضالي تثير الجدل بالمايوه وتتوعد أصحاب التعليقات المُسيئة

عودة الفنان خالد سامي للحياة بعد 5 محاولات إنعاش

تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

أغرب ما فعله سمير غانم حينما اشترى قطري تذكرة مسرحيته بـ20 ألف دولار

شاهد.. حفل زفاف الأمير سلطان بن تركي في الرياض

السيسي يصدر قرارات تاريخية وغير مسبوقة

تعرف على شروط دخول المصريين السعودية عبر البحرين

تحقق إنجازًا تاريخيًا رغم جائحة كورونا

بيان هام من وزارة الصحة بشأن الفطر الأسود

ADS
 

الأهلي يجدد عقد نجمه مقابل 23 مليون جنيه في الموسم

فريق الأهلي
الأهلي يجدد عقد نجمه مقابل 23 مليون جنيه في الموسم
Native
الخميس، 03-06-2021 08:25 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي إسلام صادق مقدم برنامج "البريمو" - عن اتفاق الأهلي مع نجمه علي معلول بشأن التجديد.

وقال في برنامجه إن مسئولي الأهلي سوف يجلسون مع علي معلول بعد مبارتي الترجي لتوقيع العقود.

وأكد أن معلول وافق على التجديد مقابل مليون ونصف المليون دولار للموسم أي ما يقرب 23 مليون جنيه.
 

إقرأ ايضا

2018_5_13_17_45_22_840

سميحة توفيق.. قصة اغتصابها في حفل زفافها أمام زوجها بسبب الفستان

fcHnrM3TAaZ2

منة فضالي تثير الجدل بالمايوه وتتوعد أصحاب التعليقات المُسيئة

f28232623

عودة الفنان خالد سامي للحياة بعد 5 محاولات إنعاش

أخبار متعلقة

موسيماني

موسيماني لنجم الأهلي: الفترة الجاية هتقعد على الدكة لأنك أخدت كل فرصك معايا

عبد الناصر زيدان

عبد الناصر زيدان يفجر مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي وصنداونز الذي أفسد المباراة

فريق الأهلي

نجم الأهلي يحذر من كارثة كبرى ستحدث للفريق أمام صنداونز في جنوب أفريقيا: يارب نفوق

شوبير

شوبير: الرقم (9) أهم مكسب حققه الأهلي في مباراة صنداونز

.

تعليق ناري من محمد صلاح على مباراة القمة: كانت متواضعة جدا لهذا السبب

موسيماني

فضل: هذا اللاعب سيرحل من الأهلي بسبب ما فعله موسيماني معه