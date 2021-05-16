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عبد الناصر زيدان يفجر مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي وصنداونز الذي أفسد المباراة

عبد الناصر زيدان
عبد الناصر زيدان يفجر مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي وصنداونز الذي أفسد المباراة
Native
الأحد، 16-05-2021 08:57 ص أحمد عادل شعبان
كشف الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان مفاجأة عن حكم مباراة الأهلي و وصنداونز الذي رفض احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي.

وقال زيدان في تغلاريدة عبر تويتر: حكم فاشل ومتخلف .. والأهلي يستحق ضربتي جزاء في الشوط الأول . هذا السنغالي إختاروه مجاملة لرئيس الكاف لأنه ذات الشخص "الشؤم" بتاع مباراة ال5 أمام صن داونز في جنوب أفريقيا .

وأضاف: ولكن الله خيب ظنهم وكانت شخصية البطل أهم من أداءه وحقق الصعب وأدبهم بهدفين .. وربنا يكملها في العوده.
 

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