عبد الناصر زيدان يفجر مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي وصنداونز الذي أفسد المباراة

عبد الناصر زيدان يفجر مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي وصنداونز الذي أفسد المباراة

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كشف الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان مفاجأة عن حكم مباراة الأهلي و وصنداونز الذي رفض احتساب ركلة جزاء واضحة للأهلي.



وقال زيدان في تغلاريدة عبر تويتر: حكم فاشل ومتخلف .. والأهلي يستحق ضربتي جزاء في الشوط الأول . هذا السنغالي إختاروه مجاملة لرئيس الكاف لأنه ذات الشخص "الشؤم" بتاع مباراة ال5 أمام صن داونز في جنوب أفريقيا .



وأضاف: ولكن الله خيب ظنهم وكانت شخصية البطل أهم من أداءه وحقق الصعب وأدبهم بهدفين .. وربنا يكملها في العوده.