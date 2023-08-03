الأمن حذّره وحرس الحدود يمنع ما قام به.. هكذا غرق نجل حسن يوسف

الخميس، 03-08-2023
01:45 م
كشفت الفنانة نهال عنبر، سبب غرق عبد الله نجل الفنان حسن يوسف
في البحر بالساحل الشمالي.
وقالت نهال عنبر خلال مداخلة في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي : "شمس البارودي كانت في المستشفى هناك، والأمن أخبرنا أن عبد الله حسن يوسف
نزل في وقت به ارتفاع في الأمواج مع تحذير الأمن من ذلك".
كما أوضح المهندس أسامة عبد الفتاح، أحد ملاك القرية السياحية التي شهدت الواقعة ، في مداخلة تليفزيونية :" إنه كان متواجدا في شرفته الوحدة الساعة الواحدة والنصف صباحا، وفوجئ بحالة هرج ومرج غير معتادة على الشاطئ، ومحاولة مجموعة من الأشخاص استدعاء الإسعاف.
وأضاف عبد الفتاح: بعد 10 دقائق وصلت سيارة الإسعاف، وطلعوا الجثة والإسعاف أخدتها، ولم أعرف من المتوفى، وفي الصباح أخبرني عمال الزراعة بالقرية أنه ابن الفنان حسن يوسف
.
وردا على سؤال كيف تمكن رواد القرية من اكتشاف الجثة بالرغم من الظلام التام في ذلك التوقيت، قال: في ناس كانت بتتمشى على الشاطئ بالليل، ولو إن هذا التصرف ممنوع وحرس الحدود يمنعهم، وهم الذين اكتشفوا الجثة، وحاولوا إسعافه لكن كان قد توفي بالفعل.