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قرار من أسرة حسن يوسف بشأن جنازة نجله عبد الله

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نجل الفنان حسن يوسف
الإثنين، 31-07-2023 12:51 م نسمه عبد الوهاب
قررت أسرة الفنان حسن يوسف تأجيل صلاة جنازة عبدالله حسن يوسف للساعة الثالثة عصرًا بدلا من من الظهر وذلك لتأخير إجراءات داخل المستشفى.
يُشيع جثمان عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.


وتوفي عبد الله نجل الفنان حسن يوسف، غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي، وتم نقل الجثمان لمستشفى العلمين.
سبب وفاة ابن حسن يوسف كان محل بحث واهتمام الجميع خلال الساعات الماضية ، والذي سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه في الساحل و غرق بالبحر ولم يستطع احد إنقاذه.
وبحسب ما تم تداوله حتى الآن فقد جاءت وفاة عبدالله حسن يوسف اثر تعرضه للغرق في البحر، وأكد الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه انه قد فارق الحياة قبل وصوله الى المستشفى.
كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.


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