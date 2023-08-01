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شاهد.. حسن يوسف ينهار من البكاء في جنازة ابنه: إزاي يغرق في شبر مية؟

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شاهد.. حسن يوسف ينهار من البكاء في جنازة ابنه: إزاي يغرق في شبر مية؟

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حسن يوسف
الثلاثاء، 01-08-2023 10:10 ص


وثق مقطع فيديو دخول الفنان "حسن يوسف" في نوبة بكاء، خلال جنازة نجله، الذي توفي غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي.
وأظهر الفيديو الفنان حسن يوسف وهو في حالة حزن شديدة ويتحدث عن نجله، مؤكدًا أنه كان سباحًا ماهرًا، وعلق قائلًا: "إزاي يغرق في شبر مية؟".
وتوفي نجل حسن يوسف، أمس، غرقًا في إحدى قرى الساحل الشمالي أثناء السباحة.
ونشر الفيديو موقع القاهرة 24، حيث كان نجل الفنان حسن يوسف، عبد الله، البالغ من العمر 35 سنة يقضي الإجازة بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي فتوفي غرقا.

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