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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة بعد قليل

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السبت، 20-11-2021 10:47 ص

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، في ظل التقلبات الجوية  المواطنين من تخفيف الملابس خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أن الحرارة تنخفض اليوم ما بين 4 إلى 5 درجات عن الأسبوع الماضي.
أضاف الدكتور محمود شاهين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المناطق الساحلية تشهد حاليا عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة .
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، محافظات البحيرة وكفر الشيخ  ومطروح إسكندرية تشهد خلال الساعات القليلة القادمة أمطار متوسطة ويصاحبها السحب الرعدية، كما تصل الأمطار إلى ودمياط، والدقهلية، وشمال سيناء.
 

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