الأحد 21 نوفمبر 2021
توقيت مصر 18:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتموت

حاول اغتصابها بملابس المدرسة.. العثور على طالبة مقتولة في المنوفية

حقيقة وفاة جمال الشاعر في حادث مروع رفقة زوجته

تحذير خطير.. تناول هذا النوع من المكملات الغذائية يصيبك بالسرطان

«واتس آب» يعلن عن إضافة ميزة جديدة رائعة

السعودية تنفذ القصاص بالقتل في خالد المشعري

ليس الكعبة ولا المسجد الحرام.. علي جمعة يكشف أفضل بقعة على وجه الأرض

الإدارية العليا ترفض طلب نجل «مرسي»: «فقد حسن السمعة»

ADS
 

وفاة اثنين من العمال أثناء تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

images
عامل
Native
Teads
الأحد، 21-11-2021 09:45 ص

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، الخسائر البشرية بسبب الأمطار.
وأوضح خالد قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، عبر قناة dmc، قائلا:" اثنين من زملائنا العاملين فى شركة الصرف بالأسكندرية توفوا أثناء عملهم على صرف تراكمات الأمطار بالمحافظة.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل العمل في المصالح الحكومية بالإسكندرية اليوم الأحد عدا المرافق الحيوية، بجانب تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.
وذلك نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.
يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.
 

إقرأ ايضا

Calotropis-procera-1-e1565131986962

السعودية.. لماذا تسبب شجرة «العْشَر» العمى لمن يقترب من ورقها؟

499201912221241114111

الأكثر جرأة.. «ديمي روز» بدون ملابس على السرير (صورة)

4706702951637374516

مأساة أب فقد ابنتيه في عامين بنفس السيناريو: العروس تذهب للكوافير وتعود جثة

أخبار متعلقة

7472652

طقس اليوم.. خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات

6392305581584038779

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة بعد قليل

14638455501578600208

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام القادمة

1616176701636786221

الأرصاد تحذر سكان القاهرة من سيناريو أسوان

resize

البحوث الفلكية يرد عل تحذيرات اختفاء مدينة الإسكندرية في الطوفان

1-1475515

ساعة نهاية العالم تدق.. قمة المناخ تحذر من اختفاء مدينة مصرية بالكامل