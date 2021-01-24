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الأرصاد تعلن عن طقس غد الإثنين وتحذر

 
الأحد، 24-01-2021 07:15 م محمد فضل - متابعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأثنين، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون الطقس ما بين مائل للدفء والدافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
وتتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على محافظات ومدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 20/10
الاسكندرية 19/11
مطروح 19/9
بورسعيد 20/11
رفح 18/9
طابا 20/10
كاترين 15/2
شرم الشيخ 23/12
مرسى علم 22/13
الفيوم 20/7
بني سويف 20/7
قنا 23/6
الاقصر 24/7
الوادي الجديد 22/4
حلايب 24/16
 

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