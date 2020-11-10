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الأرصاد تطمئن أهالي القاهرة بشأن الحالة الجوية

الارصاد
الأرصاد
 
الثلاثاء، 10-11-2020 01:23 م إيمان هاني
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ الجمعة الماضية، حيث سقطت أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.
وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ومطروح، وستكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، فضلا عن محافظات من الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ.
وتابعت :" أيضا يوجد فرص سقوط الأمطار انعدمت على القاهرة، ولكن هناك شبورة مائية تظهر في الصباح الباكر، منوهة بأنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع.
 

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