اغتيال «بوتين» وكوارث طبيعية.. أخطر تنبوءات عما سيحدث في 2021

الأحد، 20-12-2020
06:39 م
محمد فضل
بعد توقعها بفيروس كورونا، الذي وصفته دون إطلاق اسمه
منذ 23 عامًا، أوردت تقارير، سبعة توقعات للعارفة
البلغارية فانغيليا بانديفا غوشتيروفا
المعروفة بـ”فانغا”، خلال عام 2021
، وذلك رغم وفاتها منذ 23 عامًا، إلا أنها تنبأت
بأحداث تحققت في الأعوام الماضية.
وتوقعت “فانغا” العديد من الأحداث التي ستقع في 2021
خلال
كتابها “الحقيقة حول فانغا”، وهي:
– قارة أوروبا ستسطر نهايتها هذا العام بسبب المتطرفين الذين
يستخدمون ترسانة أسلحة كيماوية ضد الأوروبيين فضًلا عن انهيار اقتصادها نهائيًا في
عام 2021
.
– اغتيال
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، وادعت بأن هذا التهديد
بقتل زعيم الكرملين يمكن أن يأتي من داخل بلاده.
– إصابة الرئيس الأمريكي السابق بمرض خطير وغامض يخلف عنه
إصابته بالسكتة الدماغية.
– سيشهد عام 2021
العديد من الكوارث الطبيعية.
– القطارات ستطير باستخدام ضوء الشمس.
– وجود تنين يحكم البشرية في 2021
.
– القضاء على السرطان في 2021
.