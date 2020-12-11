هزة أرضية تضرب 6 أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 11-12-2020
06:50 م
المصريون
ضربت هزة أرضية قبل قليل منطقة 6 أكتوبر
بمحافظة الجيزة، وفق ما ذكر الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال إن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر
.
وذكر أن الهزة حدثت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة.
وأكمل أن بعض المواطنين شعروا بها، متابعا بأنه يجري حاليا إعداد بيان تفصيلي بالهزة الأرضية.