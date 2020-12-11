الجمعة 11 ديسمبر 2020
توقيت مصر 21:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاعل واسع عقب نشر "ميدو" صورة له رفقة "الخطيب"

شغب واعتداء.. الأمن يتحرك لحماية نادي الزمالك

الحوثيون يرفعون سعر دقيق الخبز فى اليمن

محمد صلاح يتلقى صدمة قوية

هزة أرضية تضرب 6 أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

وفاة أحد أبرز قادة حرب أكتوبر

تعليق مفاجئ من "جيرارد" عن تألق "صلاح"

أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك ​ اليوم

تعليق ناري من أحمد حسن بعد الاعتداء على أيمن يونس

الكاميرا فضحتهم.. هؤلاء الأربعة اعتدوا على أيمن يونس

ADS
 

هزة أرضية تضرب 6 أكتوبر.. تعرف على التفاصيل

زلزال
زلزال
 
الجمعة، 11-12-2020 06:50 م المصريون
ضربت هزة أرضية قبل قليل منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وفق ما ذكر الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال إن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر، على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر.

وذكر أن الهزة حدثت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وأكمل أن بعض المواطنين شعروا بها، متابعا بأنه يجري حاليا إعداد بيان تفصيلي بالهزة الأرضية.
 

إقرأ ايضا

"ميدو" وصورة له رفقة "الخطيب"

تفاعل واسع عقب نشر "ميدو" صورة له رفقة "الخطيب"

الأمن يتحرك لحماية نادي الزمالك

شغب واعتداء.. الأمن يتحرك لحماية نادي الزمالك

الحوثيون يرفعون سعر دقيق الخبز

الحوثيون يرفعون سعر دقيق الخبز فى اليمن

أخبار متعلقة

15742841668435018_L

تفاصيل ضبط دبلوماسي خليجي «مزيف» يستدرج النساء في شقة مفروشة

1

الكويت تودع طبيبة مصرية أفنت 30 عامًا في خدمتهم

4ce868919b4b819b05c4f4c601ef265a

محمود عزت يرد على أسئلة رئيس المحكمة.. فماذا قال؟

شادي محمد

الكابتن التاريخي لـ الأهلي: هذا اللاعب خان النادي .. ولن أجامل في حديثي عنه

فيفي عبده

بعد أنباء إصابتها بالشلل .. فيفي عبده تكشف مفاجأة مدوية عن المرض الذي أصابها

محسن صالح

وفاة أسطورة الأهلي والإسماعيلي .. و محسن صالح ينعيه