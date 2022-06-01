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اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة: ذبحت سمية الأول ومقدرتش أقتل نفسي

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Native
Teads
الأربعاء، 01-06-2022 08:57 ص
كشفت قاتلة أطفالها الثلاثة، تفاصيل جديدة عن جريمتها البشعة، قائلة:" قتلت ولادي عشان مكنتش عايزة خلفة تاني، الدنيا أسودت في وشي، بعد ما خلفت بنتي سمية من 4 شهور".

وأشارت القاتلة:"أمسكت بسكين المطبخ وذبحت سمية الأول وبعدها أخواتها أنس وأحمد، ومعرفتش أقتل نفسي، فخرجت من البيت ورميت نفسي قدام جرار زراعي بس لسه عايشة".

ولفتت:"أحمد 10 سنوات، وشقيقيه أنس 7 سنوات وسمية 4 شهور"، موضحة:"مكنش عندي مشاكل في مصروف البيت، وكنت عايشة مستريحة ماديًا، عشان جوزي كان شغال برة مصر، وبيوفر فلوس حلوة، الموضوع كله أن مكنتش عايزة خلفة عيال تاني، والاكتئاب تملكني بعد ما خلفت البنت الأخيرة، وكنت عايزة أموت نفسي، بس قلت الولاد هيتعذبوا فاخترت لهم الجنة".

وتابعت:"أنا قررت أقتل الولاد وجبت قلم وورقة، كتبت رسالة لأبوهم، أني اختارت لهم الجنة، وسبت الورقة على التربيزة، وبعد كده دخلت المطبخ ومسكت السكين قتلت ولادي في أقل من 5 دقايق، ولما فشلت أني أموت نفسي بالسكين ده طلعت من البيت عشان انتحر قدام أي عربية أو جرار".
 

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