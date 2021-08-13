اشتراطات السفر إلى مصر من السعودية

اشتراطات السفر الى مصر من السعودية



التعرف على الأشياء التي لابد من توافرها مع المسافر





شروط السفر للسعودية من مصر عام 2021 م

متى تعود الرحلات المصرية المباشرة إلى المملكة ؟



اشتراطات السفر الى مصر من السعودية حيث قامت السفارة السعودية بتوضيح الشروط التي لابد منها لكي يتمكن مواطني المملكة العربية السعودية السفر إلى جمهورية مصر العربية، كما أضافت إلى أن هناك بيان صحفي قامت بنشره على حسابها على تويتر، وفيما يلي سوف نعرض المزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع، من خلال هذا المقال.وضحت السفارة السعودية وقالت أننا نقوم بالتنبيه على المواطنين السعوديين الذين يكون قادمين إلى مصر بأنه توجد بعض الشروط التي عليهم أن يستجيبوا لها والتي سوف نتطرق إليها في السطور القادمة.حيث يكون الشرط الأول من ضمن الشروط هو أن يتم دفع رسوم تأشيرة الدخول والتي تعادل بشكل تقديري 25 دولار أمريكي لكل شخص.كذا أن يكون للمواطن تحليلي فيروس كورونا المستجد PCR في أحد المعامل المعتمدة من جهة وزارة الصحة ويكون هذا التحليل لا يتعدى ثلاث أيام عن موعد الرحلة للأشخاص الذين يكونوا من سن 8 سنوات أو أكبر.لابد أن ننوه إلى أنه لا يتم الأخذ بالجواز الصحي في مطارات مصر.كما أنه من الجدير ذكره أن الجهات المعنية وذلك على حسب ما قامت وزارة الداخلية السعودية بالإقرار به هو أنها قامت بتحديد بعض الفئات التي يسمح لها بالسفر، وهؤلاء يكونوا المواطنون الذين تلقوا جرعتين لقاح فيروس كورونا بشكل كامل.وأيضاً الذين قاموا بتلقي جرعة واحدة، بشرط أن يكون قد فات حوالي 14 يوماً على تطعيمهم من هذه الجرعة.لابد أن يقوم المسافر بارتداء المسافر المنامة بشكل صحيح ولا يقوم بنزعها.عليه أن يقوم بأتباع النظام وأن يجعل بينه وبين الآخرين مسافة آمنه وكافية.كما ينبغي أن يكون بحوازه كل شخص من المسافرين كحول لليدين وأن يقوم باستخدامه بشكل مستمر في حال أذا قام بملامسة أي شيء بيده.قام نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية السيد عادل حنفي بتوضيح أن على المواطنين المصريين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة العربية السعودية أنه لابد وأن يقوموا بالخضوع إلى الحجر الصحي لمدة حوالي 14 يوما في إحدى الدول التي لم يتم فيها الطيران إلى المملكة.كما أنه قد أوضح أيضاً أنه المواطن المصري الذي يريد أن يسافر إلى السعودية أن يتم حجره في حجر مؤسسي في أحد الفنادق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية والتي تكون معتمدة من وزارة الصحة على أن يكون الحجر لمدة 7 أيام ولكن يكون على نفقته الخاصة.بعد أن نكون قد تعرفنا على اشتراطات السفر الى مصر من السعودية سوف نلقي الضوء أيضا على مسألة العودة حيث اقر عادل حنفي إلى أنه سوف يبقا الوضع على ما هو عليه، حيث أنه حتى الآن لم يتم إصدار أي شيء جديد يتعلق باستقبال الرحلات المباشرة من مصر إلى السعودية للأشخاص المصريين، حيث أنه يوجد رحلات يتم فيها نقل المواطنين السعوديين بشكل مباشر، وكذلك المستثنون.وقد قام نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية قد قامت برفع الحظر السفر عن الأشخاص السعوديين إلى كافة الدفع ولكن تم استثناء وحوالي 13 دولة ليست بينهم مصر.وفي ختامنا لهذا المقال نكون قد قمنا بعرض كافة المعلومات التي تتعلق بموضوع اشتراطات السفر الى مصر من السعودية، وبذلك يكون مقالنا قد وصل للختام ونأمل في أن يكون قد حاز على اعجابكم.