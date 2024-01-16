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استنجدت بأخيها من زوجها فوقعت الكارثة

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أرشيفية
الثلاثاء، 16-01-2024 11:33 ص


تحت وطأة ضرب الزوج، استنجدت سيدة بأخيها لنصرتها. حيث توجه لمعاتبته فنشبت مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الزوج والقبض على الثاني.

 

داخل محطة وقود تشاجر شاب مع زوج أخته "عيب تمد إيدك على مراتك.. دي مش رجولة" كلمات العتاب أجتت غضب الزوج "مراتي وأنا حُر".

 

سرعان ما احتدم النقاش وتبادل الاثنان الضربات، أشهر شقيق الزوجة سلاحا أبيض من طيات ملابسه وغرزه في صدر الزوج ليسقط غارقًا في دمائه ولاذ المتهم بالهرب.

 

محاولة إنقاذ داخل طوارئ أحد المستشفيات باءت الفشل. أعلن الطبيب المعالج مقتل الزوج بطعنة نافذة. مأمورية أشرف عليها الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية ألقت القبض على المتهم واصطحبته لديوان القسم.

 

أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أقر بجريمةه وأرشد عن السلاح المستخدم. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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