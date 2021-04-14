الأربعاء، 14-04-2021
01:53 م
المصريون
كشفت وسائل
إعلام مصرية عن المبالغ التي سيتقاضاها الممثلون الذين سيجسدون أدوار البطولة هذا
العام في موسم رمضان، خصوصاً ان الانتاجات والاصدارات الدرامية قلّت هذه السنة.
احتل الفنان
محمد رمضان
المركز الاول اذ سيحصل على مبلغ قدره 45 مليون جنيه مقابل تجسيده دور
البطولة في مسلسل "موسى".
في المركز
الثاني الممثل المصري أحمد السقا الذي سيحصل على 33 مليون جنيه عن بطولته في مسلسل
"نسل الأغراب"، بينما سيحصل الممثل المصري أمير كرارة، الذي يشارك
بطولة العمل أيضاً، على 28 مليون جنيه.
في المركز
الرابع، الممثل المصري يحيى الفخراني بمبلغ قدره 22 مليون جنيه عن بطولة في
مسلسل "نجيب زاهي زكش"، أما المركز الخامس فهو من نصيب الممثل المصري
كريم عبد العزيز عن بطولته الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، وسيحصل
على مبلغ قدره 20 مليون جنيه.
من ناحيتها
ستكون الممثلة ياسمين عبد العزيز صاحبة أعلى أجر بين الممثلات المصريات
المشاركات في دراما رمضان 2021، بأجر 20 مليون جنيه عن مسلسل "اللي مالوش كبير"،
وحصلت الممثلة نيللي كريم، على أجر 18 مليون جنيه عن دورها في مسلسل “ضد الكسر”.
الممثل أحمد مكي
يتعادل بالمبلغ الذي سيتقاضاه عن دوره في "الاختيار 2" مع الممثل محمد
إمام عن بطولته لمسلسل "النمر" بأجر بلغ 17 مليون جنيه لكل منهما.
كما تقاسم
الممثلان أحمد عز ويوسف الشريف المركز نفسه في القائمة بأجر 15 مليون جنيه، عن
دوريهما في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"كوفيد 25".
ياسر جلال سيحصل
على أجر 14 مليون جنيه عن بطولته لمسلسل “ضل راجل”.
ريهام حجاج
ستحصل على مبلغ 12 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل "كل ما نفترق"، لتتفوق
بالأجر على الممثلة يسرا التي حصلت على 11 مليون جنيه عن بطولتها مسلسل "حرب
أهلية".