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محاميه: محمد رمضان سبب وفاة أشرف أبواليسر

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 24-04-2021 05:26 م محمد فضل
تقدم مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر صاحب أزمة الطائرة مع الفنان محمد رمضان، بالعزاء لأسرة الطيار. 

وكشف حلمي، أن الأزمة الصحية ألمت بالطيار أبو اليسر مع بداية أزمته الشهيرة مع الفنان محمد رمضان وصدور قرار بوقف ترخيص الطيران له وفصله من العمل ثم أخذت صحته في التدهور مما أدي إلى وفاته، وعلق قائلا: النزاع مع محمد رمضان كان سبب رئيسي في وفاة أبو اليسر. 

وتوفى الطيار أشرف أبو اليسر، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.

والطيار أشرف أبو اليسر هو صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان والتي فصل على إثرها الطيار.

وعن تفاصيل مصير الحكم الذي حصل عليه قبل أيام بحقه في التعويض بقيمة 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان، فأوضح إنه واجب النفاذ وأنه من حق الورثة بعد وفاة الطيار.
 

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