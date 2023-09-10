بعد اختفاء 4 سنوات.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالحجاب وتكشف ما حدث





كشفت الفنانة جميلة عزيز سبب ارتدائها الحجاب وسر تغيبها عن التمثيل منذ 4 سنوات، وحقيقة اعتزالها.

وأوضحت أن سبب تغيبها عن التمثيل بسبب تعرضها لوعكة صحية شديدة، مشيرة إلى أنها عاهدت الله خلال فترة مرضها أن تتحجب.

وأضافت: اتجهت لقراءة القرآن والأحاديث والتفاسير وجلست مع شيوخ يعرفوني على الدين ونظرتي للحياة تغيرت في كل شيء.

وتابعت: حياتي اختلفت تماما بعد الحجاب، وحاسة برضا نفسي وقناعة، وبقيت اتكسف لو جزء مني بان، وبقى عندي حالة من الكسوف والحياء.

ولفتت إلى أن صديقاتها في الوسط الفني تخلوا عنها قائلة: ليا صديقة في الوسط الفني، بلغتها أني تعبانة ووالدتها قالت لي هنزورك ومش هنسيبك ولا جت ولا زارتني ولا سألت حتى بالتليفون.

وأشارت إلى أنها كانت خائفة من الموت وكانت تنزل منها الدموع دون أن تشعر، واعتبرت الفنانة أن فترة المرض التي تعرضت لها، بمثابة تكفير عن الذنوب وأن الله يريد أن يسمع صوتها وهي تدعي، مؤكدة أنها لم تعتزل الفن.

وقالت عن الفن: "الفن رسالة جميلة ومحترمة من قديم الأزل وتنتظر دورًا بحجابها، مشيرة إلى أنها تلقت عروض أعمال فنية ولكن بدون حجاب ورفضتها، لأنها أصبح لديها حب لله أقوى من أي شيء في الدنيا.



