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فيديو صادم لما فعله زوج دانا العتيبي معها قبل قتلها وهي حامل

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دانا العتيبي
Native
Teads
الثلاثاء، 26-07-2022 12:24 م


أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون مقطعَ فيديو قديم لليوتيوبر الأمريكية السعودية دانا العتيبي، التي قتلت على يد زوجها السابق في أمريكا، وثقت فيه جانبًا من معاناتها معه.

وخلال الفيديو، ظهرت "العتيبي" في حالة انهيار وهي تتحدث إلى موظفة خدمة "الخط الساخن الوطني لمنع الانتحار" وتصف لها "مدى العنف الجسدي" الذي تتعرض له من قبل زوجها.

وأوضحت أنها "حاولت مرارا وتكرارا إبلاغ رؤساء زوجها عن إساءته الجسدية وعنفه تجاهها، لكنها تفاجأت أنه في كل مرة حاولت فعل ذلك كانت لا تجدي نفعا، ولم يقم قادته بأي رد فعل أو معاقبته".
وقالت: "تم استدعاء زوجي أخيرًا إلى اليابان، وفي اليوم الثالث، قام بتنزيل تطبيق تيندر (تطبيق خاص بالمواعدة) ودفع 124 دولارًا مقابل الاشتراك لمدة 6 أشهر، وعندما واجهته أنكر في البداية ثم اعترف بتنزيل التطبيق، لكنه ألقى باللوم عليّ".

وأضافت: "شعرت أنني محطمة تمامًا.. وقد أبلغته بوجود أفكار تدور في ذهني لإيذاء نفسي وأنني بحاجة إلى أن أكون بالقرب من عائلتي، وطلبت منه دفع ثمن تذكرتي، لكنه رفض".

وتابعت العتيبي: "اشتريت التذكرة من أمواله بطريقة ما، وقام بعد ذلك بمنعي من استخدام حسابه البنكي"، مشيرة إلى أن زوجها هددها أيضًا بإرجاع الأموال وإلا قام بتسريب معلومات حول مكان إقامتها وتفاصيل رحلة الطيران إلى أشخاص معينين "سيقومون بقتلها"، على حد زعمها.

وواصلت: "أنا منزعجة من حقيقة أن براينت أفلت من كل شيء، قيادته العسكرية تحميه من العقاب، حتى مع آخر تهديد له بقتلي، إنه لا يزال يحتفظ برتبته حتى الآن".

وقالت اليوتيوبر خلال حديثها للموظفة المحلية: "مرت بيننا مواقف عديدة من قبل حيث كان يعتدي عليَّ بالضرب، وفي كل مرة أقوم بالإبلاغ عنه، لا أجد أي رد فعل".

واختتمت باكية: "لقد كان يصفعني على وجهي 30 مرة متواصلة أو يقوم بخنقي حتى أفقد الوعي، وكلما حاولت الوصول إلى الهاتف للاتصال بالشرطة، كان يقوم بخنقي ويهددني أنه سينهي حياتي".
 

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