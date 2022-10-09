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هل تذكرون «عروس الإسماعيلية» التي سحلها زوجها في حفل زفافها؟.. ضربها بعنف مجددًا

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الزوج وزوجته
Native
Teads
الأحد، 09-10-2022 09:23 ص


حررت الزوجة الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان،  ضد زوجها بعد شهور من الزواج.

اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا  فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروس الإسماعيلية بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ عروس الإسماعيلية واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر عروس الإسماعيلية حينها محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.

 

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