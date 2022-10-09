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«بلطجي مراته».. أول صورة لعروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

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عروس الإسماعيلية
Native
Teads
الأحد، 09-10-2022 12:10 م

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على زوج الفتاة المعروفة بـ" عروس الإسماعيلية"، "بلطجي مراته " وذلك بعد الاعتداء عليها مرة أخرى بوحشية ودخولها المستشفى وحبسها داخل المنزل أسبوعين.
وكان زوج الفتاة قد أثار الجدل من قبل بعد تداول فيديو لحظة اعتدائه بشكل وحشي عليها في يوم زفافها وهي ترتدي فستان الزفاف، لكن بعد الضغوط عليها أنكرت ذلك.
وقد تداول مستخدمو فيسبوك ، صور العروسة من أول يوم بزفافها وظهورها بالفوتوسيشن وفيديو بمنزل زوجها والذي برر فيه الضرب وقال الأهل بيحبو بعض من زمان.

ولكن أصبحت العروسة اليو تريند هذه المرة بعد ضربها وسحلها وتحرير محضر لزوجها بعد ٨ شهور من زواجها .
وقد أثارت صورة العروسة بعد خروجها من المستشفي وتحرير المحضر جدلا كبيرا بسبب تحول شكلها بعد الزواج.
وكانت حررت الزوجة الشهيرة بـ عروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان،  ضد زوجها بعد شهور من الزواج.

اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا  فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروس الإسماعيلية بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.



 

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