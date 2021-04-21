أول صورة لرئيس تشاد بعد مقتله

الأربعاء، 21-04-2021
11:03 ص
محمد فضل
كشفت صورة عن حجم الإصابة التي تعرض لها الرئيس التشاد
ي، إدريس ديبي
، وأودت بحياته، عن 68 عاما، بحسب ما أعلن جيش البلاد، يوم الثلاثاء، وسط جدل حول ملابسات ما وقع.
وتظهرُ الصورة التي جرى حجب جزء منها، بسبب طبيعتها المروعة، إصابة رئيس تشاد
الراحل، بطلقة في الظهر، إلى أن صار العظم باديا من خلال ثقب واسع. وفقاً لموقع “سكاي نيوز عربية”
ولم يظهر وجه الرئيس التشاد
ي، في الصورة لأنها التقطت من جهة الظهر، فيما بدت المنصة التي وضع عليها الجثمان وهي مضرجة بالدماء.
وأعلن الجيش التشاد
ي، أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين، كما أعلن عن 14 يوما حدادا على الرئيس الراحل.