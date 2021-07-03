السبت، 03-07-2021
10:22 ص
نشر حساب تاريخ آل سعود تصريح للملك عبدالعزيز عام 1365 هـ
/ 1946 م، رد فيه على من وصف السعوديين بالوهابية
.
وقال المؤسس في كلمته : (يقولون إننا وهابية، والحقيقة أننا
سلفيون محافظون على ديننا نتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا
كتاب الله وسنة رسوله) .
والدعوة الوهابية
أو الوهابية
اختصارًا، مصطلح أطلق على حركة
إسلامية سنية قامت في منطقة نجد وسط شبه الجزيرة العربية في أواخر القرن الثاني عشر
الهجري، الموافق للثامن عشر الميلادي على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1703 -
1792) والأمير محمد بن سعود حيث تحالفا لنشر الدعوة السلفية التي قامت على إثرها الدولة
السعودية
الأولى والتي سيطرت على شبه الجزيرة العربية وأجزاء من العراق والشام واليمن،
حسب ويكيبيديا.
وقد كانت بدايتهما
في الدرعية بنجد إذ أعلن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مواجهة من وقف ضد دعوة التوحيد وروّج
مظاهر الشرك واستغلال العامة، ولبس عليهم دينهم بعد قيامه بنصيحتهم وبيان الحق لهم
وإقامة الحجة عليهم؛ فشن سلسلة من الحروب تكللت بتوحيد أجزاء واسعة من شبه الجزيرة
العربية، إقامةً لدولة
التوحيد والعقيدة الصحيحة وتطهيراً لأمة الإسلام من الشرك.