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مصر تضع شروطًا جديدة للسماح بدخول السعوديين أراضيها

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الثلاثاء، 29-06-2021 11:26 ص

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، تحديث الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بمنافذ دخول مصر، سواء الجوية أو البرية أو البحرية.
وأوضحت أنه سيُسمح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.
واشترطت مصر على القادم إليها أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك. سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون آند جونسون).
وأشارت السفارة إلى أنه يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون كشط أو شطب أو إضافة، كما يشترط أن تحتوي الشهادة على (QR Code).
 

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