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قرار مفاجئ.. الإمارات تقرر تعليق جميع رحلاتها إلى السعودية

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Native
الأحد، 04-07-2021 09:37 ص

أفادت مصادر صحفية إماراتية بأن شركة “طيران الإمارات”، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم الأحد”.
وبحسب صحيفة “البيان” نقلاً عن الشركة، فإن “قرار التعليق الذي سيسري اعتبارا من اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية”، لافتة إلى أنه “لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية”.
وأوضحت البيان أن آخر رحلات “طيران الإمارات” من وإلى السعودية بتاريخ اليوم كانت كما يلي:
“دبي، جدة، دبي – EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي – EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي – EK2821 / EK2822”.
كما كشفت “البيان” أنه وفقا لـ”طيران الإمارات”، “يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز”، في حين أنه “بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر”.
 

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