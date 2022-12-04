أول تعليق من المتحدث العسكري على واقعة اعتداء ضابط على ممرضات قويسنا

الأحد، 04-12-2022
09:07 ص
أصدرت القوات
المسلحة بيانًا، بعد واقعة مستشفى قويسنا
العام واعتداء ضابط على ممرضات داخل المستشفى.
وقال المتحدث
العسكري في بيان له: "تتابع القوات المسلحة عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل
الإجتماعى بشأن واقعة مستشفى قويسنا
المركزي، وتؤكد على كامل إحترامها لمبدأ سيادة
القانون .. وتهيب بالجميع تحرى الدقة والإنتظار لحين إنتهاء التحقيقات".
وتداول مستخدمو
مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس فيديو لمشاجرة، داخل مستشفى قويسنا
المركزي،
التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، ظهر فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من
تمريض وعمال، وأشخاص آخرين من خارج المستشفى.
وعلق الإعلامي
عمرو أديب على واقعة تعدي ضابط طيار علي طاقم تمريض مستشفي قويسنا بمحافظة
المنوفية بسبب إجهاض زوجته.
وأضاف
"عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي
مصر الفضائيه، قائلا "محدش مهتم باللي اضربوا .. كل دا اتحط علي جنب .. كلمة
ضابط جيش
خلت الناس تتكلم كتير .. هو كل اللي بيضربوا أطقم التمريض ضباط جيش .. لا
في ناس كتيرة بتعمل نفس اللي حصل دا".
وتابع عمرو أديب
أن أهم ما يريده الجميع في هذه الواقعة أن يكون هناك حساب عادل يرضي الطرف
المظلوم، موضحاً "المهم الحساب والعدل .. ظابط مش ظابط .. كبير او صغير مفيش
حد فوق القانون .. عندنا قاضي محكوم عليه بالاعدام".