أول تعليق من إمام عاشور بعد إصابته مع منتخب مصر

السبت، 23-03-2024
02:41 م
نسمه عبد الوهاب
علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على الإصابة التي تعرض لها، مساء أمس، خلال مشاركته مع منتخب مصر
في بطولة كأس عاصمة مصر الودية.
وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور، بإصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف، ومن المقرر أن يستكمل الأشعة اليوم السبت، لتحديد طريقة العلاج سواء بالتدخل الجراحي أو العلاج الطبيعي.
ونشر إمام صورته عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي عبر موقع "إنستجرام"، وكتب: "أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين، ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله على كل شيء، وشكرًا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد، شكرًا ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر
في اللي جاي، والحمد لله".