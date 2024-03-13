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وزير الشباب يتصل بـ محمد صلاح ويكشف سبب استبعاده من المنتخب

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صلاح والوزير
الأربعاء، 13-03-2024 01:07 م


كشف وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، سبب عدم تواجد نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في قائمة "الفراعنة"، التي تستعد لخوض بطولة ودية في الإمارات، في مارس الجاري.
وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، عن قائمة من 25 لاعبا، غاب عنها محمد صلاح، استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في يوم 22 من شهر مارس الحالي، في العاصمة أبو ظبي.

وقال أشرف صبحي لإذاعة "Onsport fm" : "تواصلت مع محمد صلاح وأخبرت المدرب حسام حسن والمدير الإداري للفريق، إبراهيم حسن، بالحوار الذي دار مع اللاعب، هو قال إن لديه ورما دمويا، ذهب وعاد له هذا الورم".
وأضاف صبحي: "ويحتاج للتعافي بشكل متدرج، وإنه ليس في كامل طاقته، والفريق سيلعب بطولة ليست رسمية، ولذا، فإن صلاح سيأخذ وقته في التعافي، وسيتواجد في المرحلة المقبلة، ومدرب الفريق سوف يتابع لاعبين آخرين، ولا يحتاج لمشاهدة إمكانات نجم مثل صلاح في مباراة ودية".
وأكد أشرف صبحي خلال حديثه أن محمد صلاح يعتبر أفضل لاعب على مر تاريخ كرة القدم المصرية.
وعانى محمد صلاح (31 عاما) من إصابة عضلية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023"، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، شارك بعدها مع فريق ليفربول كلاعبٍ بديل في مباراتين، أمام نادي سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، ونادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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