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أول تعليق من أحمد زاهر بعد اعتدائه على صحفي في جنازة دلال عبدالعزيز

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الإثنين، 09-08-2021 08:17 م

بعد حالة الجدل التي أثارها الفنان أحمد زاهر، بسبب اعتدائه على أحد الصحفيين أثناء حضوره تشييع جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، خرج الفنان عن صمته ليرد على هذه الواقعة، موجهًا الشكر إلى الصحفيين الذين حضروا الواقعة وكذبوا زميلهم بأنه هو المخطئ لطلب الفنان عدم تصويره هو وبناته.
وكتب أحمد زاهر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "شكرا لكل الاساتذه الصحفيين المحترمين الصادقين اللي مقدروش يستحملوا الكذب و الافتراء اللي حصل في حقي و كتبوا الحقيقه و اللي شافوه بعينهم و سبحان الله صدفه عظيمه من رب العالمين ان يكونوا موجودين في هذه اللحظه و شافوا كل حاجه بعنيهم شكرا ليكم يا اساتذه يا محترمين".
 

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