أوامر ملكية عاجلة في السعودية

الخميس، 25-03-2021
06:09 م
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان
بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات للمرحلة الابتدائية 1 / 9 وللمرحلتين المتوسطةوالثانوية 6 / 9 وأن تنهي مؤسسات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني اختباراتها قبل بداية إجازة عيد الفطر".
وبذلك فإن "بداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس 17 / 9 / 1442، وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك".