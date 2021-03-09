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بعد تزايد الخطر.. أمير الرياض يصدر أمرًا عاجلًا

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أمير الرياض
 
الثلاثاء، 09-03-2021 07:26 م محمد فضل - متابعات
أصدر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا داخل العاصمة السعودية حيث أمر بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بحراج الخالدية بمحافظة الخرج.
وحسب وسائل إعلام سعودية؛ تم إصدار القرار بسبب كثرة مرتادي السوق وضعف الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
كانت السلطات في العاصمة السعودية الرياض رصدت عددا كبيرا من مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي تشهد ازدحامًا، مثل السوق الداخلي وجامع أحمد بن حنبل ومسجد الأوقات بسوق الماشية ومسجد صناعية السيارات.
وطالب أمير منطقة الرياض؛ فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة بضرورة تفعيل دور المراقبين التابعين لإدارة المساجد، والتأكيد على أئمة المساجد والمؤذنين بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
 

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