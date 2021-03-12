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تحرك سعودي قوي يستهدف كيانًا داخل مصر.. السفارة تُكشر عن أنيابها

سفارة المملكة العربية السعودي في القاهرة
سفارة المملكة العربية السعودي في القاهرة
 
الجمعة، 12-03-2021 07:15 م الطيب حسين
تحركت سفارة المملكة العربية السعودي في القاهرة ضد أحد الكيانات الذي يستغل اسم الملك عبد العزيز آل سعود لتحقيق أرباح طائلة.

وأعلنت السفارة عن التحرك ضد مركز يستغل اسم الملك الراحل لبيع مخطوطات تاريخية باهظة الثمن.

وقالت إنها لاحظت تداول الموقع الخاص بما يسمى "مركز التاريخ العربي للنشر" اسم "الدارة"، بهدف الترويج لبيع ما يسميه "مخطوطات تاريخية" بمبالغ مالية باهظة.

وبينت أن ملكية العلامة التجارية "الدارة" مسجلة باسم دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، نظرا لأن استخدام هذه العلامة التجارية يعد انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية من قبل الحساب المسجل في منصة الفيسبوك تحت المعرف.

وشددت السفارة على عدم وجود علاقة بأي شكل كان لدارة الملك عبد العزيز بذلك المركز أو أي من المطبوعات التي يروج لها، موضحة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية حيال انتهاك المركز المشار إليه لحقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف، والعلامة التجارية، وذلك طبقًا لقواعد وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.
 

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