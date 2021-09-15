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أنغام تنفعل على عمرو أديب: احذف الصورة دي.. ويرد: هرفد اللّي نزلها

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Native
الأربعاء، 15-09-2021 09:40 ص

انفعلت المطربة أنغام على الصورة التي ظهرت على الشاشة أثناء المداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت: "شيلوا الصورة اللي على الشاشة وقولهم يحطوا صورة أحسن من دي يا عمرو انتم ماعندكوش غيرها".؟
وردّ عمرو أديب مطالباً فريق الإعداد بحذف الصورة قائلاً: "شيل الصورة دي يابني.. والولد اللي نزل الصورة دي هيترفد وابقى ابعتي لي صورة مُعتمدة".
وخلال المداخلة قالت المطربة أنغام، إنها سعيدة بمشاركتها مع الفنان تامر عاشور، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بمشاركته في أغنية "ياريتك فاهمني" في ألبوم "حالة خاصة جدًا" ، التي تعتبر من أفضل وأنجح الأغاني التي قدمتها في تاريخها الغنائي.
وتابعت أنغام:"ماكنتش أعرف إن تامر عاشور ملحن جامد كده"، مؤكدة أن هناك عملًا فنيًا جديدًا الفترة القادمة يجمعها مع الفنان تامر عاشور.
وأضافت "أنغام" أنها من المطربين الذين يفضلون حفظ اللحن من المرة الأولى، وبعدها تتعامل مع الأغنية بدون مساعدة الملحن مرة أخرى، متابعة :"لازم أحط بصمتي".

 

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