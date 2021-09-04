محمد رمضان ينشر فيديو صادم ومهين لـ عمرو أديب

السبت، 04-09-2021
09:51 م
قام الفنان محمد رمضان
، بالسخرية من الإعلامي عمرو أديب
،
بعدما انتقده في خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، وقال إن
«محمد رمضان
راح اتصور في مرفأ بيروت، وهو المرفأ الذي بسببه الحياة انتهت في لبنان
مما سبب إثارة اللبنانيين».
قام محمد رمضان
، بالسخرية من عمرو اديب، حيث قام بنشر فيديو
لعمرو أديب
من البرنامج مدمج بفيديو
آخر من أحد اعماله وهو يقوم يصفع أحد الممثلين
معه بالعمل.
عمرو أديب
قال: «محمد رمضان
خد فوتو سيشن وركب أغنية من بتوعه،
وكأن هذا الموقع يصلح أن يكون مكانا للتصوير».
وأشار أديب إلى أن «ليه بيعمل كدة، وهو فاكر أن العالم مقفول،
وكأن محدش هيعرف أو هيسمع، وأن محدش هيقول حاجة.. ربنا يهديه».
وكان الفنان محمد رمضان
قد شارك صورة له من فوق أنقاض مرفأ
بيروت المدمر أثر الانفجار المدوي بالعام السابق، وتبعه مقطع فيديو
وذلك عبر حسابه
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وأثارت الصور غضب كبير من قبل الجمهور خاصة اللبنانين، وطالبوه
بالتركيز على اعماله الفنية بعيدا عن خراب مدينة بيروت.
وعلق الإعلامي عمرو أديب
على ذلك، وقال: «الأستاذ الدكتور
الفنان محمد رمضان
عمل امبارح وأول امبارح شئ مؤلم للبنانيين وأثار إستيائهم».
ومؤخرًا، كان محمد رمضان
قد نشر فيديو
جديد له برفقه نمر،
عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وظهر محمد رمضان
بدون تيشيرت يسير بجانبه نمر كبير.
وعلق محمد رمضان
علي الفيديو
كاتبًا: “فوق السحاب لا أسمع
نباح الكلاب #ثقة_في_الله_نجاح مُستمر”.