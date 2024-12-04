تصالحت البرلمانية أميرة أبوشقة مع رجل الأعمال وليد الغندور، والد اليوتيوبر أحمد الغندور المعروف باسم "الدحيح".

جاء التصالح بعد خلاف نشب بين الطرفين بسبب ثمن سيارة تم بيعها من خلال معرض مملوك لوليد الغندور.

وكانت النائبة أميرة أبوشقة قد تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية تتهم فيه وليد الغندور بالنزاع على سعر السيارة عقب إتمام صفقة البيع.

على إثر ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، لكن الطرفين توصلا إلى حل ودي أنهى الخلاف دون تصعيد قانوني إضافي.

من هو الدحيح؟

أحمد الغندور، المعروف بلقب "الدحيح"، هو صانع محتوى ومقدّم برامج علمية مصري.

وُلد في 1994، وهو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تخصص في علم الأحياء، واشتهر بتقديمه لبرنامج "الدحيح" الذي انطلق على منصة يوتيوب، حيث يقدّم بأسلوبه الفريد والمميز مواضيع علمية، ثقافية، وتاريخية بأسلوب بسيط ومسلٍّ يجذب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.



