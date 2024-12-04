الأربعاء 04 ديسمبر 2024
توقيت مصر 17:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصر تحذر إسرائيل من تجاوز "الخط الأحمر"

مقتل إمام مسجد على يد شقيقه وزوجته بالشرقية لسبب صادم!

تطور جديد.. والد نيرة أشرف يرد على تجسيد شخصيتها في مسلسل تليفزيوني

دراسة جديدة.. تناول هذا الطعام قبل النوم يقضي على الشخير

أميرة أبوشقة تتصالح مع والد "الدحيح".. ماذا حدث؟

الإمارات تسترد ودائعها.. تراجع الودائع الخليجية في مصر إلى هذا الرقم

3 اتهامات تلاحقها.. إحالة شيرين عبدالوهاب للتحقيق

"كبرت وبقت عروسة".. ابنة أحمد السقا تثير الجدل في ظهور نادر لها

مهندس ينهي حياة زوجته المعلمة.. والتحريات تكشف السبب

تنفيذ حكم الإعـ.دام في 3 مصريين بالسعودية

أميرة أبوشقة تتصالح مع والد "الدحيح".. ماذا حدث؟

1252508_0
ا
الأربعاء، 04-12-2024 12:29 م

 

تصالحت البرلمانية أميرة أبوشقة مع رجل الأعمال وليد الغندور، والد اليوتيوبر أحمد الغندور المعروف باسم "الدحيح".

جاء التصالح بعد خلاف نشب بين الطرفين بسبب ثمن سيارة تم بيعها من خلال معرض مملوك لوليد الغندور.

وكانت النائبة أميرة أبوشقة قد تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية تتهم فيه وليد الغندور بالنزاع على سعر السيارة عقب إتمام صفقة البيع.

 

على إثر ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، لكن الطرفين توصلا إلى حل ودي أنهى الخلاف دون تصعيد قانوني إضافي.

 

من هو الدحيح؟

أحمد الغندور، المعروف بلقب "الدحيح"، هو صانع محتوى ومقدّم برامج علمية مصري.

 

وُلد في 1994، وهو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تخصص في علم الأحياء، واشتهر بتقديمه لبرنامج "الدحيح" الذي انطلق على منصة يوتيوب، حيث يقدّم بأسلوبه الفريد والمميز مواضيع علمية، ثقافية، وتاريخية بأسلوب بسيط ومسلٍّ يجذب المشاهدين من مختلف الفئات العمرية.

إقرأ ايضا

IMG-20240522-WA0033

مصر تحذر إسرائيل من تجاوز "الخط الأحمر"

Capture

مقتل إمام مسجد على يد شقيقه وزوجته بالشرقية لسبب صادم!

674e34a74c59b7516c37d463

تطور جديد.. والد نيرة أشرف يرد على تجسيد شخصيتها في مسلسل تليفزيوني