أمطار بمعظم المحافظات.. والأرصاد تحذر

السبت، 07-11-2020
09:54 م
كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن توقعاتها لأماكن سقوط الأمطار
بداية من غدٍ الأحد حتى الأربعاء المقبل.
وقبل ساعات شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، سقوط أمطار
ً من خفيفة إلى متوسطة، بينما يشهد عدد من المحافظات موجة من الطقس
السيئ والأمطار
الغزيرة.
وتتعرض القاهرة غدا لأمطار
خفيفة على بعض المناطق، وتكون متوسطة إلى خفيفة على الوجه البحري خاصة مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.
وقالت الهيئة، في بيان، أإن السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء من المتوقع أن تتعرض لأمطار
غزيرة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، خاصة مناطق السلوم والاسكندرية ومطروح وبورسعبد ورفح، كما تكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.