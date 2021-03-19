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أمريكا تفاجئ الجميع و تمنح إثيوبيا 52 مليون دولار مساعدات

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 10:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها منحت إثيوبيا مساعدات بحوالي 52 مليون دولار لمواجهة التداعيات الإنسانية للصراع في إقليم تيجراي مع مطالبتها بإنهاء العمليات القتالية ومحاسبة من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان .
في سياق متصل دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، في بيان تداولته الصحافة العالمية والمحلية ، لانسحاب القوات الإريترية فورا وحث الحكومة الإثيوبية علي وقف نشر قوات في الإقليم و إتاحة وصول المساعدات الإنسانية هناك .
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوفد السناتور كريس كونز إلي إثيوبيا للقاء رئيس الوزراء إبي أحمد للتعبير عن مخاوف شديدة للإدارة بخصوص تزايد الأزمة الإنسانية و انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي  و خطورة توسع انعدام الاستقرار في المنطقة .
 

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